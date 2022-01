Maria De Filippi perde la pazienza e attacca Gemma Galgani: “Basta che ti decidi”

Il dating show di Maria De Filippi, UeD, continua ad accattivare il pubblico con le vicende dei suoi protagonisti. Il trono over è sempre carico di colpi di scena: dame e cavalieri del parterre creano dinamici intrecci e non si sa mai cosa sta per accadere.

Fonte studio UeD

Di recente, una delle icone del programma, Gemma Galgani, sembra essere particolarmente sfortunata. Nelle ultime puntate la dama Torinese ha avuto varie discussioni con il cavaliere Leonardo, che sembra averla delusa profondamente.

Nella puntata andata in onda, il cavaliere è tornato in studio per chiedere a Gemma una seconda possibilità. La dama, dal canto suo, sembra tutt’altro che propensa ad accogliere ancora l’uomo.

La Galgani, infatti, ha dichiarato: “La fiducia non è una cosa che recuperi così facilmente, in un attimo”. Il cavaliere ha cercato con insistenza di far cambiare idea alla dama durante buona parte della puntata. Gemma, però, sembra fortemente indecisa: “Non riesco a superare quello che è successo quello che mi è stato detto, sono state cose pesanti”.

Fonte studio UeD

Leonardo, però, non sembra avere la minima intenzione di cedere: con insistenza, cerca di fare leva sulla titubanza di Gemma. La discussione si dilunga al punto che anche Tina Cipollari sbotta con queste parole: “Non possiamo stare qui ad aspettarti fino al Tg5! Non ti devi andare a sposare, devi dire sì o no”.

La situazione è diventata estenuante per tutti i presenti. Gemma sembra non riuscire a scegliere il da farsi e Leonardo cerca di sfruttare i suoi dubbi portando acqua al suo mulino. L’esasperazione è tale che anche Maria De Filippi, solitamente intellegibile, perde la pazienza e cerca di tagliare corto: “Basta che ti decidi Gemma. Se ne deve andare o deve rimanere?”.

Insomma, anche questa volta è palese che le cose non vadano per il verso giusto per Gemma. La dama riuscirà mai a trovare il vero amore? Non possiamo che attendere per saperlo.