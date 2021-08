Maria De Filippi pizzicata senza un filo di trucco

Senza ombra di dubbio lei si è aggiudicata il ruolo di Regina del piccolo schermo. Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate dei tempi moderni. I suoi format hanno dato vita ad un nuovo modo di fare televisione e il suo marchio è una garanzia. La sua intraprendenza e lungimiranza le hanno dato la possibilità di dare vita ad un vero e proprio impero che si è concretizzato con la nascita della Fascino.

Insomma, una lunga serie di successi per Queen Mary che sicuramente non terminerà a breve. Una delle caratteristiche della presentatrice è il fatto di mostrarsi in modo sempre impeccabile in pubblico. Sono davvero pochi quelli che possono dire di averla vista senza trucco o scompigliata, almeno fino ad oggi. A quanto pare, infatti, la De Filippi è stata pizzicata da un paparazzo mentre era completamente struccata.

Non è un mistero come Maria non sia un amante dei social. Sempre molto impegnata con il suo lavoro, ma anche per la pessima influenza che Instagram ha avuto sui tuoi format. Proprio per questo non ci sono molte immagini che la ritraggono, specie struccata. Di recente, a quanto sappiamo, la conduttrice ha passato diverse giornate al mare insieme a suo marito Maurizio Costanzo.

Lo scopo, ovviamente, era quello di rilassarsi un pochino prima di ripartire con la nuova stagione televisiva. È proprio durante questi ultimi giorni di meritato riposo che un paparazzo è riuscito a rubare a Maria De Filippi un suo scatto senza un filo di trucco: ecco come appare.

Nel frattempo, il pubblico non aspetta altro che la messa in onda delle prime puntate della nuova edizione. La curiosità è alle stelle è proprio per questo sul web circolano moltissime anticipazioni. Le registrazioni ormai sono già iniziate e non ci resta che aspettare ancora solo pochi giorni.