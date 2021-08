Orietta Berti si è accaparrata il posto di Al Bano a The Voice. Maurizio Costanzo: "La rai ha fatto bene"

Orietta Berti continua a cavalcare l’onda del grande successo che quest’anno la sua carriera le ha regalato. Dopo l’esperienza a Sanremo, dove la cantante ha presentato un brano pienamente in linea con la sua arte, per Orietta è stata un’escalation di nuovi progetti e possibilità. Per l’estate, la Berti ha collaborato con due artisti molto amati dalle generazioni più giovani: Fedez e Achille Lauro.

Il brano, Mille, ha già riscosso un enorme successo e Orietta è molto ambita in tantissime trasmissioni. Ne è la dimostrazione il fatto che la produzione di The Voice Senior ha deciso di inserirla nel cast dei giudici, sacrificando la presenza di un altro amatissimo cantante italiano. Si parla di Al Bano Carrisi che si è visto spodestato dalla sua poltrona da giudice in favore della Berti.

Dopo il fastidio iniziale, però, il cantante pugliese ha preso l’accaduto con filosofia. Ovviamente, questo non ha minato l’amicizia tra Orietta e Al Bano ma molti hanno parlato di qualche tensione. Ora, ad intervenire nella questione è un altro dei pilasti della tv italiana. Parliamo di Maurizio Costanzo che, nella sua rubrica sul settimanale NuovoTv spezza una lancia in favore della rete televisiva, appoggiando la loro scelta.

Queste le parole del noto conduttore: “Giustamente, senza nulla togliere al mio amico Al Bano, la Rai ha scelto di sostituirlo con una cantante della stessa generazione. In questo momento, ha un notevole seguito tra i giovani”. Quindi, per Costanzo, questa è stata senza ombra di dubbio una scelta di tutto rispetto.

Poi, il marito di Maria De Filippi ha analizzato il fenomeno del ritorno sulla cresta dell’onda di Orietta con il suo abituale sguardo analitico: “Orietta Berti ha dimostrato di sapersi adattare ai tempi. Il brano inciso con Fedez e Achille Lauro sta spopolando ed è diventato un vero tormentone. Piace al pubblico anche per il sorriso e la simpatia che ha”.