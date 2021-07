Maria De Filippi: qual è il suo titolo di studio? Incredibile

Nel panorama del piccolo schermo italiano ci sono alcuni volti che non hanno bisogno di alcuna presentazione. Uno di questi è senza dubbio quello di Maria De Filippi, regina di Canale 5 e intraprendente imprenditrice. I più l’ammirano per il suo talento nella conduzione e per la grande umanità che ha sempre dimostrato.

Ma Maria è molto più di questo: e intuitivo e lungimirante e conosce bene le preferenze del pubblico. Tutti i suoi format sono organizzati a pennello e non esiste un suo collaboratore che dica una parola contro di lei. Insomma, la De Filippi sembra essere una lady di ferro sempre sul pezzo è pronta a risolvere le problematiche degli altri.

Se, da un lato, il suo successo nel mondo della TV sia sotto gli occhi di tutti, ci sono altri aspetti della vita della conduttrice che invece rimangono un’incognita. Maria è una donna molto riservata e cerca di tenere la sua vita privata e quella insieme a Maurizio Costanzo lontano dai riflettori. Ma, data la sua notorietà, il gossip spesso cerca di scavare nel suo passato, riportando a galla interessanti curiosità.

Ad esempio, un dettaglio sulla vita di Maria De Filippi che non tutti sanno quale titolo di studi abbia la regina di Canale 5. Dopo aver concluso con successo gli studi classici nella sua città natale, Maria aveva deciso di iscriversi all’università a Pavia. La regina di Canale 5, in questo modo, si è laureata con il massimo dei voti in giurisprudenza, decidendo poi di intraprendere la carriera da magistrato.

Ma proprio mentre Maria si divideva tra il redigere tesi per rappresentare un’azienda di videocassette, è arrivato il treno della vita. Nel corso di un convegno Maria conosciuto Maurizio Costanzo che, affascinato dalla sua competenza, subito le propone una collaborazione. Da lì in poi fu prima la sua assistente quindi la sua compagna di vita.