Maria De Filippi è sicuramente la conduttrice di punta di Canale 5. La donna è ormai la colonna portate di Uomini e Donne, C’è posta per te e Amici. Proprio di questo programma, la conduttrice ne ha parlato con suo marito Maurizio Costanzo su Radio R101.

La presentatrice ha voluto raccontare com’è nata l’idea di un programma così seguito dopo tutti questi anni. Come è possibile immaginare, anche in questo programma c’è tutto il cuore di Maria De Filippi:

Lessi che l’amicizia era il primo valore tra i giovani. Così con Maurizio pensammo che si poteva fare un programma sui giovani. All’epoca io lavoravo per te che facevi comunicazione per la Fiat.

Al tempo la donna lavorava per un’altra azienda e proprio grazie all’analisi di mercato le venne l’illuminazione.

La presentatrice si è sempre spesa molto per i ragazzi e quello che ama è che tutti lì dentro trovano la propria strada:

In generale penso che tutto quello che accomuni tutti quelli che hanno partecipato ad “Amici” sia la voglia di fare della propria passione il proprio lavoro. Quando citi i più famosi citi quelli che sono visibili agli occhi di tutti, esiste poi tutta una parte che magari non ha fatto dischi di platino e non ha scalato le classifiche, ma che è riuscita a fare della propria passione il proprio lavoro.