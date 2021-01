Maria De Filippi rifatta? Ecco la risposta della regina della tv

Maria De Filippi è la regina del panorama televisivo nazionale. I suoi programmi fanno il boom di ascolti ogni volta. Della De Filippi viene apprezzata soprattutto il modo di condurre un programma, in modo sincero, simpatico e senza peli sulla lingua. Soprattutto con C’è Posta per Te le persone vedono in lei una guida di cui fidarsi e poter raccontare le proprie storie.

Ma sono in tanti a chiedersi come faccia ad essere così in forma sempre e se si sia negli anni affidata a qualche ritocchino. A lanciare il rumors alcuni mesi fa fu anche la redazione di Striscia la Notizia nel periodo in cui al timone del Tg satirico erano presenti Gerry Scotti e Michelle Hunziker. In un servizio misero in risalto il fatto di come il volto di Maria fosse cambiato nel corso degli anni.

Il volto di Maria De Filippi, dunque, fu visionato con il famosissimo scanner test che sottolineò come le rughe sul volto della conduttrice sembravano esser scomparse nel nulla. Ma a catturare l’attenzione furono anche gli zigomi un po’ più alti rispetto ad un tempo. Anche in fan non hanno potuto fare a meno di rendersi conto di come la fisionomia della conduttrice e autrice sia cambiata nel corso del tempo.

Maria De Filippi rifatta? Ecco la risposta

A quanto pare a rispondere fu la stessa Maria De Filippi che avrebbe rilasciato la seguente dichiarazione mettendo a tacere ogni rumors: “Non mi sono ritoccata gli zigomi. In passato ho fatto botulino, una blefaroplastica, per una questione di salute, avevo degli xantelasmi. Sono andata in onda con gli occhiali da sole”.

Per quanto riguarda la scomparsa delle rughe, invece, la conduttrice ha spiegato che queste si sono ‘ammorbidite’ con l’aumento del peso, le quali con il make-up tendono a essere coperte totalmente.