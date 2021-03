Maria De Filippi rivela perché non ha figli naturali

Maria De Filippi ha ammesso i dettagli della sua vita privata, soprattutto perché ha scelto di non lasciare che suo figlio stia con Maurizio Costanzo. Il figlio adottivo della coppia, Gabriele, è entrato a far parte della loro vita quando aveva solo 10 anni. Dopo l’adozione, molte persone hanno iniziato a chiedersi perché hanno fatto una tale scelta.

Se c’è una tale scelta dietro di loro, allora è impossibile per genitori per diventare genitori. Non molto tempo fa, su Rai 3, è iniziata la trasmissione televisiva “A Raccount Comincia Tu”, condotta da una incredibile Raffaella Carrà. La protagonista di una delle puntate del format è niente meno che la conduttrice Maria De Filippi, che ha dato molte informazioni su di sé e sulla sua fortunata carriera nel corso di una lunga intervista.

La conduttrice ha raccontato molti particolari sulla sua vita privata e, soprattutto, ha svelato il perché ha scelto di non fare figli con Maurizio Costanzo. Il figlio adottivo della coppia, Gabriele, si è unito alla loro famiglia quando aveva già 10 anni. Dopo l’adozione, molte persone hanno iniziato a chiedersi il perché di una tale decisione. Molti hanno ipotizzato che i due non potessero avere figli, per motivi di infertilità.

Maria, che è sempre stata molto attenta alla sua privacy, in quell’occasione ha scelto di togliere ogni dubbio. Alla Carrà, la presentatrice ha spiegato i veri motivi che si celano dietro questa scelta magnanima e piena di buone intenzioni. Nessuna impossibilità né infertilità, ma una decisione salda di entrambi: “Ho scelto Gabriele, era una cosa che volevo da tempo”.

“Penso proprio che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non fosse possibile altrimenti, ma perché ho voluto scegliere questo. Questa è stata una delle cose più belle che mi sia successa”. Maria De Filippi non smette mai di stupirci. I detti, alla fine, non sbagliano mai: “I figli non sono di chi li fa ma di chi li cresce” e siamo sicuri che a Gabriele Costanzo non manchi tutto l’amore di cui ha bisogno.