Che dire di Maria De Filippi. In tutti questi anni se ne sono dette tante su di lei. Si tratta sicuramente di uno dei personaggi più amati della televisione italiana. I suoi programmi fanno ogni volta record di ascolti. Il pubblico a casa la apprezza particolarmente per i suoi modi genuini, sinceri. Molti la considerano davvero come una di casa per la compagnia che riesce a dare ogni volta con le sue trasmissioni.

Fonte: Mediaset

Chi segue i suoi programmi sicuramente conosce della sua abitudine che può sembrare strana di mettersi sempre una caramella in bocca. Non ne può davvero fare a meno, e sulla sua cartellina da presentatrice ci sono sempre delle caramelle da mangiare all’occorrenza. Le sue preferite sono quelle al gusto limone che ogni tanto la conduttrice offre anche ai suoi ospiti. Molto spesso a C’è Posta per Te Maria De Filippi quando vede un ospite in difficoltà emotiva le offre una delle sue caramelle.

Questa abitudine ha ovviamente scatenato da sempre la curiosità del pubblico che vorrebbe capire cosa si nasconde dietro. Maria De Filippi è sempre stato un personaggio sincero e nel corso delle interviste a cui si è sottoposta negli anni ha sempre risposto in modo schietto alle domande che le venivano sottoposte. Ed ha sempre ammesso di soffrire di ansia e di ipocondria.

Fonte: Mediaset

Una condizione che soprattutto all’inizio della sua carriera le portava difficoltà a condurre. Ma l’utilizzo di una caramella in bocca le permette di riuscire a gestire la sua ansia con più semplicità e di non perdere completamente la salivazione che le renderebbe la conduzione molto difficile.

Fonte: Mediaset

Quindi ora che guarderete qualche programma condotto dalla De Filippi, che sia Uomini e Donne, C’è Posta per Te o Amici, e la vedrete mangiare una caramella, ora ne sapete il motivo.