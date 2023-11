Uomini e Donne, Maurizio e Elena lasciano il programma: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore sono emerse le anticipazioni in merito alla puntata di “Uomini e Donne” registrata il 31 ottobre 2023. Secondo quanto si apprende da alcune fonti, Maurizio e Elena avrebbero lasciato insieme il programma condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Grande colpo di scena a Uomini e Donne. Le ultime anticipazioni emerse in rete rivelano inediti retroscena del trono over e del trono classico. In particolare, a finire al centro della cronaca rosa sono stati Maurizio e Elena i quali si sarebbero lasciati andare ad una furiosa lite per poi lasciare il programma.

A diffondere la notizia in questione è stato Lorenzo Pugnaloni attraverso una serie di Stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Secondo l’esperto di gossip, i due concorrenti avrebbero discusso per il bacio che Barbara ha dato al cavaliere durante la sfilata. Tuttavia, dopo la lite si sarebbero avvicinati.

Successivamente, la dama avrebbe dichiarato di voler andare via dal dating show condotto da Maria De Filippi e, a questo punto, Maurizio avrebbe lasciato il programma insieme a lei. Queste sono le parole che si leggono nella nota:

Elena voluto lasciare il programma. Maurizio l’ha seguita e alla fine i due se ne sono andati insieme.

In ogni modo, Maurizio e Elena non sarebbero stati gli unici volti del trono over ad abbandonare il programma. Pertanto, anche il cavaliere Ermes, che si era presentato per corteggiare Roberta, e Gero avrebbero detto addio allo studio di Maria De Filippi. Per quanto riguarda gli altri concorrenti, le anticipazioni ci rivelano che Aurora Tropea avrebbe baciato Luca, il nuovo cavaliere con cui ha iniziato la conoscenza.