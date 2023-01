Maria De Filippi sfoggia il look griffato ad Amici: ecco quanto costa

Nello studio di Amici, il look griffato di Maria De Filippi non è passato in osservato al pubblico italiano

Senza alcuna ombra di dubbio Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e seguiti nel mondo della televisione italiana. Nel corso della puntata di Amici andata in onda dopo le vacanza natalizie, la donna ha deciso di sfoggiare un look griffato. Siete curiosi di sapere quanto costa? Scopriamolo insieme!

Maria De Filippi non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Dopo la pausa per le vacanza di Natale, la celebre conduttrice è tornata a far compagnia a tutti i suoi telespettatori italiani con l’appuntamento pomeridiano di Amici. In occasione della puntata più recente del noto reality show, la moglie di Maurizio Costanzo ha optato per un outfit particolare.

Chi la segue, sa che la De Filippi rappresenta una vera e propria icona di stile. La celebre conduttrice ama indossare abiti di marca e appare sempre impeccabile negli studi Mediaset. Mentre a C’è Posta Per Te, la donna preferisce indossare abiti più raffinati, durante la conduzione di Amici preferisce essere più casual.

In occasione della prima puntata post vacanze del noto talent show, la moglie di Maurizio Costanzo ha indossato una camicetta stellata che ha attirato l’attenzione del pubblico italiano. Il capo in questione appartiene alla casa di moda Yves Saint Lauren, uno dei brand di lusso più amati da queen Mary.

La camicia indossata dalla presentatrice è in 100% seta e presenta una vestibilità molto morbida. Inoltre, è caratterizzata da un colletto classico a punta, polsini e chiusura fronte con bottoni, maniche lunghe e orlo arrotondato. Tuttavia, il dettaglio che non è passato in osservato è stata la stampa realizzata con stelle nere. Per quanto riguarda il prezzo, la camicia in questione è in vendita sul sito del brand ad un costo pari a 890 euro.