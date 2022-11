Maria De Filippi sfoggia un look da urlo ad Amici: ecco quanto costa

Maria De Filippi lascia tutti senza parole ad Amici con il suo look da urlo

Senza alcuna ombra di dubbio Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo dello spettacolo. Nel corso di una puntata di Amici, la celebre presentatrice ha sfoggiato un look da urlo che ha lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Maria De Filippi non smette mai di stupire tutti i suoi fan. La nota conduttrice è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato l’outfit che ha sfoggiato nel corso dell’ultima puntata di Amici.

In occasione della puntata di Amici andata in onda il giorno 27 novembre 2022, la moglie di Maurizio Costanzo ha indossato un look che ha attirato l’attenzione del pubblico italiano. Inutile dire che la donna è un amante dei brand più prestigiosi. Nello studio di Amici ha sfoggiato un tailleur abbinandolo ad un paio di sneakers comode.

Per il suo completo, la De Filippi ha optato per un colore rosa pastello. La giacca è a monopetto, con un orlo asimmetrico e chiusura con un unico bottone. Mentre per quanto riguarda il pantalone è a sigaretta. Si tratta di un completo firmato Alexander McQueen, una delle marche più amate dalla conduttrice. La donna ha abitato il tutto ad un paio di scarpe di Louis Vuitton.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi (@defilippimariaa)

Maria De Filippi ad Amici: il prezzo del tailleur e delle scarpe

Ma qual è i prezzo dell’outfit? Per quanto riguarda il completo ha un costo pari a 2.380 euro. La giacca si aggira intorno ai 690 euro così come il pantalone. Mentre per quanto riguarda le scarpe hanno un prezzo pari a 790 euro.