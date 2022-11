Maurizio Costanzo un uomo innamorato: ecco cosa fa tutte le sere per sua moglie Maria

Senza ombra di dubbio Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una delle coppie più amate nel panorama dello spettacolo italiano. In tutti questi anni entrambi sono riusciti a portare avanti una carriera in casa Mediaset fatta di incredibili successi. Nel corso delle ultime ore stanno trapelando alcune informazioni riguardo la vita di coppia dei due conduttori: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Maurizio Costanzo è un uomo innamoratissimo di sua moglie. Di recente il nome del conduttore del Maurizio Costanzo Show è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Sono emerse alcune indiscrezioni riguarda un’abitudine che l’uomo tutte le sere rispetta con sua moglie. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono convolati a nozze nell’agosto del 1995. Sono passati 27 anni dal giorno del fatidico sì. In una recente intervista rilasciata a La Verità il conduttore ha dichiarato:

Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no. Io mi sono sposato quattro volte. Ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla fine quella giusta la azzecchi.

Ma qual è il segreto per un matrimonio così duraturo e stabile? Stando alle parole di Maria De Filippi, i segreti in questo caso sono l’amicizia e il sostegno reciproco. Nel 2002 la coppia ha deciso di prendere in adozione Gabriele. Qualche anno fa, in un’intervista rilasciata a Raffaella Carrà, Maria De Filippi ha detto:

La cosa fantastica di quando fai questa scelta è che hai un periodo di conoscenza. Anche lui ti sceglie: è un testone, aveva già non scelto due volte. Ci eravamo visti due volte, poi è venuto a Natale a casa ed è rimasto 10 giorni. In quei giorni sei sotto esame e fai fatica perché non era più lui ma l’assistente sociale a esaminarti.

Maurizio Costanzo, la dolce confessione su Maria De Filippi

Maurizio Costanzo è senza ombra di dubbio un uomo innamoratissimo di sua moglie. Di recente il conduttore si è lasciato andare ad una dolce confessione proprio sulla regina del piccolo schermo italiano.

In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, l’uomo ha rivelato che ha l’abitudine di aspettare Maria tutte le sere in modo da cenare insieme e raccontarsi la giornata.