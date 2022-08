Maria De Filippi è la più nota conduttrice tv, con all’attivo decine di programmi di cui oltre ad essere conduttrice è anche produttrice e autrice; una vera fucina di idee. Tra i più famosi e seguiti ci sono certamente il dating show Uomini e Donne e il seguitissimo C’è posta per te, solo per citarne alcuni.

Da vera professionista nelle vesti da conduttrice l’abbiamo vista sempre composta, ferma, equilibrata, e in una intervista ad Oggi ha confessato: “Dopo tanti anni che faccio televisione, ho capito che se dico una cosa devo stare attenta perché la gente può pensare che non sia un’opinione ma che possa essere vero; invece, è semplicemente un’opinione”.

“E nelle trasmissioni che registro quando mi scappano frasi legate a quello che penso, legate al mio umore, poi le taglio sempre. Mi autocensuro tutte le volte perché penso che non sia giusto esprimere il mio pensiero” ha spiegato la nota conduttrice.

Maria si è sempre dimostrata una donna e una conduttrice tranquilla ed equilibrata all’interno di ogni suo programma. Di recente però, diverse indiscrezioni nei suoi confronti, hanno svelato una perdita di nervi avvenuta durante una registrazione di Tu Si Que Vales. Vediamo insieme cosa è successo.

Maria De Filippi si arrabbia a Tu Si que Vales

L’amato volto di Canale 5 tornerà a settembre con una nuova edizione del talent in prima serata. Quest’ultima insieme ai suoi colleghi conquisterà ancora una volta il sabato sere grazie a Tu Si Que Vales rendendosi protagonista di una vera e propria sfuriata.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Maria De Filippi sembrerebbe aver perso la pazienza nei confronti di un concorrente che sarebbe preso gioco di lei. Da sabato 17 settembre vedremo la conduttrice tornare a vestire i panni del giudice a Tu si que Vales al fianco di Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari.

Le registrazioni infatti, sono già iniziate e a quanto svela la conduttrice ne vedremo delle belle proprio grazie alla varierà di concorrenti che ne parteciperanno. Inaspettatamente però, le indiscrezioni hanno affermato che avremo la possibilità di vedere per la prima volta una Maria infuriata come mai prima.

A confermare le indiscrezioni è la stessa conduttrice che ha confessato: “Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo”.