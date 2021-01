Maria De Filippi si scontra con Tina Cipollari: “Sei proprio stupida”

Maria De Filippi e Tina Cipollari, ecco le due colonne portanti di U&D. L’opinionista e la conduttrice sono frequentemente al centro del gossip, soprattutto per l’andamento altalenante del loro rapporto. È risaputo, infatti, che spesso la conduttrice bacchetta l’opinionista .

Sono frequenti i momenti in cui le due battibeccano, discutono o si lanciano battutine pungenti. Anche negli ultimi giorni le due non si sono affatto smentite, e sono tornate ad attaccarsi. Come sempre, questo è avvenuto negli studi del dating show, e subito l’episodio ha fatto muovere il web. La curiosità sul loro rapporto è tanta e queste notizie attirano sempre i telespettatori che seguono il programma.

Al rientro dalle vacanze di Natale, che hanno dato qualche giorno di tregua a opinionisti e tronisti, si è subito tornati all’opera. Le puntate vengono registrate con regolarità e la trasmissione ha ripreso ad andare in onda ogni giorno. Spesso, il focus si sposta dai tronisti agli opinionisti, che hanno un atteggiamento fin troppo esuberante e prorompente. Tutto ad un tratto, nello studio entra un’ospite indesiderata: una vespa.

A non passare in sordina è la reazione di Tina Cipollari, che ha ben pensato di fare una battuta pungente contro la sua acerrima nemica Gemma Galgani: “Spruzzati un po’ di ddt in faccia, vedrai che scappa”. È nota a tutti la rivalità e l’antipatia che l’opinionista nutre per la dama torinese, infatti le due si punzecchiano di continuo.

Ma stavolta, a non gradire le parole di Tina Cipollari è proprio Maria De Filippi, che ha subito rimproverato la vamp, anche se con un tono molto calmo. Ecco cosa le ha detto: “Sei proprio stupida. Passano gli anni e diventi sempre più stupida“.