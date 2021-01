Tina Cipollari: cambio look, sfoggia la sua nuova acconciatura

Tina Cipollari, la straordinaria opinionista dalla lingua biforcuta di UeD, continua a riservarci fantastiche sorprese. Qualche tempo fa, Tina si era dedicata ad una dieta stringente, che le aveva dato delle splendide soddisfazioni e risultati evidenti. Ora, la Cipollari ha una splendida novità sul suo look, ed è pronta a rivelarla a tutti. Cosa ha cambiato? L’opinionista ha deciso di abbandonare i suoi boccoli voluminosi per passare ad un look liscio.

Guardando le foto che lei stessa ha mostrato a tutti sui social, parrebbe proprio che questa sia stata un’ottima scelta. In fondo si sa: anno nuovo, vita nuova e… nuova acconciatura. “Oggi liscia con un colore pazzesco come dice il mio amico @federico_fashion_style”, queste le parole che Tina Cipollari ha usato per annunciare il suo nuovo taglio, ad accompagnare la foto del risultato. Ovviamente, non manca la solita lista di hashtag di corredo al post su Instagram.

Tina ha deciso di affidare la sua testa ad uno dei parrucchieri più noti di Roma, conosciuto ormai col nome del suo programma: “Federico Fashion Style“. Come sempre le mani sapienti del parrucchiere delle star ha saputo tirare fuori il meglio, infatti Tina appare radiosa e raggiante.

Il nuovo look le dona incredibilmente e la ringiovanisce. Proprio per questo, il suo post ha già scatenato miriadi di commenti e like di sostegno e approvazione. Tina, qualche giorno fa, era apparsa in un video in compagnia del sua compagno Vincenzo Ferrara.

In questo video, pubblicato su instagram, l’opinionista appare raggiante e in una forma smagliante. La dieta sembra dare i suoi frutti e Tina ne è entusiasta. Gli utenti del web si sono subito accorti dei cambiamenti fisici di Tina. Anche in quel caso, i commenti e gli apprezzamenti sono piovuti a catinelle. Insomma, Tina è un tornado di imprevedibilità, e possiamo aspettarci ancora grandi sorprese.