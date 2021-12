Nel corso della puntata di UeD è andato in onda un nuovo dibattito. Al centro studio troviamo il cavaliere Luigi, uno dei protagonisti del parterre maschile del Trono Over. L’uomo racconta un evento che ha mandato su tutte le furie la stessa Maria De Filippi. Luigi rilascia delle dichiarazioni che però, a quanto si evince, non hanno un fondo di verità. Infatti a far luce sulla vicenda interviene la redazione, con la conduttrice.

Ma andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa è successo. Qualche puntata fa, il cavaliere aveva confidato alla redazione un certo interesse per la dama del parterre femminile, Letizia. Ma c’è qualcosa che non torna. Luigi sta uscendo anche con un’altra dama, Marika, ed è proprio a quest’ultima che racconta una bugia.

Il cavaliere, per giustificarsi dell’interesse dimostrato per Lucrezia, dichiara che in realtà è stata la redazione a costringerlo ad accettare il suo numero e, di conseguenza a contattarla. A tale affermazione, la redazione decide di chiarire in maniera perentoria e raccontare nel dettaglio cosa è successo: “Ti abbiamo chiesto, ‘Se chiamano per conoscerti, le possiamo far venire?’ Tu hai detto di sì”.

Ma Luigi sembra voler far passare il particolare inosservato. Data l’indifferenza, Maria De Filippi, infastidita dall’atteggiamento del cavaliere, dice: “A una domanda mi rispondi con una bugia! Giochi con le parole. Stai a giocare a rimpiattino per ore e mi annoia a morte”.

Ma Luigi continua a rimanere sulle sue e senza scomporsi più di tanto, né dando ulteriori giustificazioni, torna con una certa indifferenza a sedere nel parterre. Un modo di fare che urta e non poco la padrona di casa, che ritiene tale atteggiamento strano e rivolto solo ed esclusivamente a una voglia di visibilità. La conduttrice di UeD, decide per tanto, di non prosegue oltre e di chiude l’argomento così.