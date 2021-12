UeD, Gemma Galgani: abito sexy, distesa sul tavolo da biliardo per conquistare Leonardo

La nuova puntata di UeD porta con sé tanti colpi di scena. Si parte con i riflettori puntati su Gemma Galgani e il suo nuovo pretendente Leonardo. Un’esterna molto piccante quella che è appena avvenuta tra i due. Sale la temperatura tra Gemma Galgani e Leonardo.

Fonte studio UeD

Ma la dama torinese cerca di smorzare i toni raccontando che il loro incontro lontano dalle telecamere in realtà è stato molto meno passionale. Maria De Filippi però fa salire alle stelle la curiosità del pubblico. La conduttrice cerca di indagare sul rapporto tra Leonardo, corteggiatore di Gemma Galgani, ed Elena. Quest’ultima è la nuova donna, che ha fatto un affronto alla dama torinese, dichiarando di avere un certo interesse per il suo cavaliere.

Gemma ha palesato il suo enorme fastidio per le parole che Elena ha pronunciato nei confronti di Leonardo. Per rimettere la rivale al suo posto, la Galgani ha sfoderato l’artiglieria pesante. La donna ha fatto una sorpresa piccante al cavaliere: si è fatta trovare in esterna distesa sul tavolo del biliardo.

Tira fuori un vestito Sexy da vera diva e tra i due scatta la scintilla. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. La dama fa il suo ingresso in studio più raggiante che mai, felice per il successo avuto in esterna. Racconta così dei particolari della serata. Tina Cipollari non si lascia sfuggire l’occasione per criticare e attaccare la sua nemica.

“Fai sempre le stesse cose con tutti, pochi giorni fa baciavi l’altro! Sotto a chi tocca! Io commento perché tu fai sempre le stesse cose con gli uomini”, ha sbottato la verace opinionista. Leonardo però, ammette che è stato molto meno focoso con Gemma: “Dopo quella situazione, è strano che non ti sia venuto di darle un bacio”, si schiera Gianni Sperti, che getta sempre i propri dubbi sul cavaliere di UeD, non credendo nel suo interesse per la dama.