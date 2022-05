Tina Cipollari dopo la sfilata spiazza tutti i presenti in studio con un domanda imbarazzante per la dama

L’ultima puntata di UeD ha riproposto finalmente al pubblico la sfilata delle dame del trono over. Come succede ormai da anni, ogni dama porta in passerella il suo outfit, ovviamente adeguato al tema della sfilata.

L’esibizione viene valutata dai Cavalieri che hanno la possibilità, con un voto da 1 a 10, di votare le dame del parterre femminile. Come sempre ci sono stati voti alti e voti più bassi. Ma ad attirare l’attenzione questa volta è stata la sfilata di una nuova dama che da poco ha preso parte al dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Catia Franchi.

La dama viene valutata da Biagio con un 1, mentre Armando Incarnato le dà un 2. Anche l’opinionista Gianni Sperti dà ragione ai Cavalieri. Ma a spiazzare tutti è Tina Cipollari, che ancora una volta lascia i presenti senza parole.

L’opinionista, rivolgendosi direttamente a Catia Franchi, dice una frase decisamente inaspettata. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. A UeD il tema della sfilata di oggi è “Dolce e piccante”.

Come nelle altre occasioni, anche questa volta le dame hanno la possibilità di scegliere il proprio stile e presentare un outfit adeguato al tema. Come precedentemente detto, la dama conquista voti molto bassi.

Biagio le da un 1 e Armando incarnato segue con un 2. In maniera del tutto inaspettata, anche Gianni Sperti trova di scarsa qualità la scelta della donna.

A mettere in scena un siparietto esilarante ci pensa Tina Cipollari che, noncurante della situazione, chiede in maniera sfacciata alla dama: “Lo indossi l’intimo?”. Ovviamente la Franchi corre ai ripari e replica immediatamente a ciò che è stato appena detto. Catia asserisce di indossare l’intimo e anche coordinato.