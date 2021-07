Maria De Filippi è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. La sua azienda Fascino, ha dato alla luce i format più di successo del momento, come UeD, Amici e Temptation Island. Sono moltissimi i personaggi della Tv che hanno iniziato il loro percorso proprio negli studi della celebre conduttrice. Queen Mary, insomma, è amata e ammirata da tutti e ogni notizia sul suo conto attira la curiosi.

Per questo, nell’ultimo numero del settimanale Oggi, Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista. Qui rivela molte novità su di lei e sui suoi programmi. La conduttrice ha rivelato che, non c’è differenza tra il modo in cui si pone in tv e nella vita di tutti i giorni. L’unica cosa che Queen Mary non fa assolutamente sul set è indossare la tuta. La conduttrice, infatti, si presenta sempre in maniera impeccabile, truccata a pennello ed elegantissima.

Questa abitudine le è rimasta da un insegnamento di sua madre, che, come racconta la De Filippi, le ha sempre ricordato, che in pubblico ci si deve presentare in maniera eccellente. Questo, però, non significa che il focus dei suoi programmi si basano sullo stile e gli outfit. Se così fosse, spiega Maria, si tratterebbe di un fallimento per i format.

Starebbe a significare che il programma non ha altri contenuti degni di interesse. La conduttrice non ha profili social e riguardo al modo in cui Instagram ha cambiato il suo programma UeD, rivela dei dettagli interessanti. Maria vuole trovare nuovi tronisti a cui non interessano i social. “Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti.

Non voglio più certi condizionamenti da quando ho capito che i social erano diventati per loro un Cliché, e per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera”. Le ultime dichiarazioni di Maria De Filippi hanno riguardato suo figlio Gabriele, che durante il lockdown ha visto finire la sua relazione con la fidanzata storica Francesca: “Una bella batosta, ma ora lo vedo bene. Ha solo un difetto, è un po’ tirchio”.