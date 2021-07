Maria De Filippi non ha i social, ma non risparmia di certo le interviste. In una lunga chiacchierata con La Stampa, la presentatrice TV è tornata a parlare della straordinaria Raffaella Carrà raccontando il bellissimo rapporto che avevano instaurato negli anni le due.

Raffaella Carrà è scomparsa lo scorso 5 luglio a causa di una terribile malattia che ha sempre tenuto nascosta. La showgirl aveva instaurato un rapporto sereno con tutti i colleghi, in particolare con Maria De Filippi. Oggi, la moglie di Maurizio Costanzo ha ripercorso le tappe della loro amicizia:

La guardavo in tv cantare, condurre “Canzonissima”, ballare il “Tuca tuca” con Alberto Sordi, far finta di non sapere quanti fossero i fagioli. Anzi, forse lo sapeva, me lo sono sempre domandato. Poi, quattro anni fa, mi è stato chiesto di partecipare ad una sua trasmissione e finalmente l’ho conosciuta di persona.

Maria De Filippi fa riferimento al programma “A raccontare comincia tu”, impossibile dimenticare il programma che ha fatto conoscere l’iconica showgirl sotto una luce diversa. La presentatrice ha spiegato: