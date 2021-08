Maria De Filippi descritta dal suo collaboratore come una donna complicata: "Per questo è la regina della Tv"

La nuova stagione di UeD è alle porte e aumenta la curiosità intorno agli studi del programma di Maria De Filippi. Il mondo del gossip è tutto rivolto alla Regina della Mediaset e ai rumors che riguardano il cast. Recentemente, però, a tenere banco nel web è una notizia in particolare che ha lasciato tutti fans della storica conduttrice senza parole.

Sembrerebbe che Maria abbia litigato con uno degli autori di un altro suo attesissimo format: Amici. Si tratta di Luca Zanforlin, che da anni collabora al fianco della De Filippi nel format. Stando alle recenti voci, la lite tra i due sarebbe stata tanto accesa da spingere il redattore a lasciare il format.

Evidentemente, i rumors si sono spinti troppo oltre, e a voler mettere chiarezza in questa questione un po’ contorta è voluto intervenire lo stesso Zanforlin. L’autore di Amici ha rilasciato un’intervista a PiùDonna.it, rivelando: “A mettere in giro questa voce ci ha pensato qualche giornalista a caccia di uno scoop gossipparo da due soldi…Noi siamo a posto…”.

Sembra chiaro, quindi, che non è stata una lite con la padrona di casa a spingere Luca ad abbandonare il format. Non è chiaro, quindi, cosa l’abbia portato a questa scelta. È invece evidente come il rapporto tra Zanforlin e Maria De Filippi sia solido. L’autore ha speso solo splendide parole per la conduttrice. “Lei è la tv, il suo approccio sul prodotto è unico ed è questo che la rende la regina della Tv” dice.

Di contro, Luca ammette che non sempre è facile avere a che fare con una donna così frenetica come può essere Queen Mary: “Io e lei sappiano cosa siamo l’uno per l’altra. Lavorare con lei è stimolante ma anche impegnativo perché non lascia mai nulla al caso e cerca sempre di capire quale sia la scelta migliore da prendere”.