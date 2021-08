Il giorno di riapertura per UeD si avvicina sempre di più. Man mano che questa data diventa più prossima, si fanno sempre più insistenti i rumors circa il cast di questa nuova edizione. Il totonome è iniziato già da diverso tempo ed è già arrivata qualche conferma. Recentemente era stata data quasi per certa la notizia della presenza di Francesco Chiofalo nel parterre.

Il ragazzo avrebbe dovuto avere un ruolo importante, sedendosi su uno dei troni più ambiti del piccolo schermo. A quanto pare, però, i fans di Francesco avevano cantato vittoria troppo presto. A smorzare ogni entusiasmo è arrivata niente meno che la padrona di casa di UeD. Maria De Filippi, infatti, ha stroncato ogni voce sul nascere con un secco ma molto diretto commento. Ma cosa è successo per ribaltare la situazione da un momento all’altro?

Sembrerebbe proprio che questa scelta sia la conseguenza di una presa di posizione della stessa Queen Mary. A quanto pare, la conduttrice ha deciso di portare aria di rivoluzione nel suo format e questo l’avrebbe spinta a tagliare fuori l’ex di Selvaggia Roma dal cast. Non è certo una novità il fatto che la De Filippi cerchi sempre di reinventare i suoi programmi.

Ma quali sono questi grandi cambiamenti che Maria ha in mente per UeD? A dare qualche indizio in più al riguardo è Amedeo Venza, sempre sul pezzo quanto al gossip. Lo scrittore di cronaca rosa ha rivelato che Queen Mary è stanca della piega che il format ha preso di recente. La conduttrice vuole fare piazza pulita di tutti coloro che, nel programma, sono alla ricerca della fama più che dell’amore.

Questo, secondo Maria, deve avvenire privilegiando la presenza in studio di persone che svolgono mestieri che non hanno nulla a che fare con il mondo dei social. Basterà questo per chiudere il capitolo degli influencer pronti a tutto per qualche followers? Non ci resta che attendere settembre per capirlo.