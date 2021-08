Maria De Filippi decide di lanciarsi in una nuova avventura e approda in Rai

Maria De Filippi sta per tornare sul piccolo schermo con i suoi amatissimi programmi. Settembre è dietro l’angolo e i fans non stanno più nella pelle. Eppure, Queen Mary sembra essere già occupata in qualcos’altro. L’amatissima conduttrice della Mediaset si è dedicata ad un nuovo progetto e l’annuncio ha lasciato tutti di sasso. A quanto pare la De Filippi ha intenzione di voltare le spalle alla rete televisiva sede dei suoi programmi cult, per approdare su RaiUno.

Ma a cosa è dovuto questo colpo di testa della conduttrice? Di certo, i fans possono stare tranquilli: Maria tornerà a guidare Amici, UeD e tutti i suoi programmi a settembre. Nel frattempo, però, la De Filippi sembra voler abbracciare una nuova esperienza proprio nella rete televisiva “rivale”. Il motivo che l’ha spinta a questa decisione è di rilievo: la conduttrice prenderà parte al Seat Music Festival 2021.

Questo festival dedicato alla musica sarà presentato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e sarà trasmesso, appunto, su RaiUno. Questo fantastico evento vedrà come partecipanti moltissimi tra i migliori artisti del panorama italiano. Ma quale è il ruolo di Maria De Filippi in questo festival? Probabilmente, la conduttrice, oltre ad essere un importante e speciale ospite, avrà anche altri compiti.

Maria, infatti, potrebbe avere il piacere di consegnare i dischi d’oro e di platino agli artisti che hanno iniziato il loro percorso musicale all’interno di Amici. In ogni caso, Maria non sarà trattenuta in Rai più del dovuto. Questa esperienza è una breve ospitata e successivamente Queen Mary potrà tornare a concentrarsi sulle riaperture che tutti attendiamo a settembre.

Il festival, comunque, sembra imperdibile e i nomi che saranno presenti sono davvero importanti. Marco Mengoni, Ligabue, Claudio Baglioni, Marracash, Loredana Bertè, Zucchero, Emma, Mahmood, Madame: questi sono solo alcuni degli artisti che calcheranno il palco del festival, insieme ad altri incredibili ospiti.