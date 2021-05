Tra Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio è ormai finita, ad annunciarlo è stata proprio la baby influencer due settimane fa che ha spiegato che i due, di comune accordo, hanno deciso di mettere un punto alla loro chiacchieratissima relazione.

Ora, a far chiacchierare ancor di più, sono state le dichiarazioni rilasciate dalla ragazza a Fanpage.it. Non in pochi, in questi mesi, l’hanno accusata di esser stata con Paolo Brosio solo per notorietà e per soldi. E ora, ammette in parte quanto sostenuto.

Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio si sono conosciuti poco prima che lui entrasse nella casa del Grande Fratello VIP, ma in quel periodo la donna era già stata tirata in ballo dai programmi televisivi, e spiega:

Quando è entrato nella Casa del GF Vip non mi aspettavo di essere tirata dentro tutto questo. Fare tv mi piace ma avrei preferito farla non come “fidanzata di”. Adesso punto a una mia carriera indipendente ma non ho mai voluto sfruttare Paolo. Semplicemente, non mi aspettavo quello che è accaduto. C’è stato del bello e del brutto. Il bello: sono andata in tv, adesso il mio volto è più conosciuto e ne sono uscita bene. Il brutto: avere dovuto fare i conti con gli hater. Con Paolo li abbiamo denunciati.

A ricordarle che lei stessa più volte ha sostenuto di non essere in cerca di popolarità è stata la giornalista. Ora, la ragazza ha deciso di chiarire anche quel punto:

A Live Non è la d’Urso ho detto che non mi interessava la popolarità? Forse intendevo che non mi interessava fare in tv in quel modo, parlando della mia vita privata. Che mi sarebbe piaciuto fare tv l’ho sempre detto. Non mi piace dover rendere conto di ciò che faccio a casa mia.

Maria Laura De Vitis ha anche ammesso di aver guadagnato dei soldi da tutte le ospitate in televisione: “Se ho ricevuto compensi per le mie ospitate? Certo, chiunque va in televisione dalla D’Urso viene pagato. Andare in televisione è un lavoro”.