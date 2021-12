Maria Monsé è entrata nella casa del Grande Fratello VIP da meno di due settimane e ha già creato scompiglio. La donna sembra non andare d’accordo con molte persone ma in particolare con Sophie Codegoni.

Le due non si sono prese sin dal primo momento, tanto che sono arrivate a litigare per motivi assurdi. Maria Monsè ha perfino detto a Sophie che voleva avvelenarle i polmoni solo perché la giovane ex tronista ha utilizzato un profumo per ambienti.

Dopo questi episodi, se Maria Monsé è stata resa immune da Adriana Volpe, Sophie Codegoni è stata invece nominata da Francesca Cipriani che come motivazione ha proprio riportato l’episodio sopra raccontato. La ragazza ha replicato:

Accetto la nomination, ma non è vero che ho escluso Maria Monsè perché è nuova. Non accetto però che mi si dica che voglio escludere qualcuno a priori, perché so cosa vuol dire essere esclusi. Anzi, spero sempre che entrino persone nuove che mettano energia e carica in questa casa. Se io sono arrivata al punto di non avere un rapporto con lei è perché Maria per creare nuove amicizie ha cercato di rovinare quelle che già c’erano qui dentro. Andava in giro a dire che io sono una falsa e che dovevano tutti allontanarsi da me.

E poi sulla storia del profumo ha detto: