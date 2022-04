In occasione del suo 35esimo compleanno, Maria Sharapova ha annunciato sui social network di essere in dolce attesa per la sua prima volta

Un gioia infinita ed un regalo perfetto per i suoi 35 anni appena compiuti. La tennista russa Maria Sharapova, una delle più vincenti della storia, ha appena annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio. A renderla mamma per la prima volta sarà il suo compagno, prossimo sposo, Alexander Gilkes.

Credit: mariasharapova – Instagram

Nata il 19 aprile del 1987 a Njagan, nella Russia siberiana, Maria Sharapova ha dimostrato fin da piccolissima un talento stratosferico nel gioco del tennis.

Talento che l’ha portata a vincere, nell’arco della sua carriera, 5 titoli del Grande Slam, compreso un Wimbledon a 17 anni, una medaglia d’argento olimpica e ad arrivare per ben 5 volte al primo posto della classifica WTA.

Dal 2004 al 2015, per 11 anni consecutivi, è stata la sportiva donna più pagata del pianeta. Considerando tutta la storia, è la terza tennista nella graduatoria dei guadagni ottenuti in carriera. Davanti a lei solo le due sorelle Williams.

La sua carriera è terminata ufficialmente nel 2020, quando aveva solo 32 anni. In diverse conferenze stampa ammise che il motivo di questa decisione era legato al suo fisico, ormai non più capace di riprendersi dai numerosi infortuni degli ultimi anni.

Ora la vita dell’ex campionessa di tennis sta per affrontare un’altra svolta decisiva, ma che non c’entra nulla con lo sport.

L’annuncio di Maria Sharapova

Credit: mariasharapova – Instagram

Lo scorso 18 aprile Maria Sharapova ha compiuto il suo 35esimo compleanno. Lo ha festeggiato sulle coste della California, dove attualmente vive.

Il regalo più bello e gradito è arrivato quando ha scoperto di essere incinta. La bellissima foto scattata in riva all’oceano, che come protagonista ha un pancino ormai abbastanza evidente, ha come didascalia il lieto annuncio:

Preziosi inizi!!! 🤍👼🏻 Mangiare la torta di compleanno per due è sempre stata la mia specialità ☺️🐣🎂

La sua posizione riguardo alla guerra in Ucraina

Credit: mariasharapova – Instagram

Essendo lei russa, in molti hanno seguito con particolare attenzione le ultime dichiarazioni dell’ex tennista riguardo alla situazione in Ucraina.

Sebbene non l’abbia mai chiamata con l’appellativo di “guerra” o “invasione“, ha comunque dimostrato solidarietà verso il popolo ucraino. Queste le sue parole in un post pubblicato su Instagram qualche settimana fa: