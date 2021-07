Il mondo dello sport e in particolare del tennis piangono la morte della grandissima Shirley Fry. La campionessa, capace di vincere tutti e 4 i tornei del Grande Slam a cavallo degli anni ’50, si è spenta all’età di 94 anni, serenamente nel sonno, nella sua casa di Naples, in Florida.

A pochissimi giorni dalla finale disputata dal nostro Matteo Berrettini nel prestigiosissimo torneo di Wimbledon, finale persa contro il grande Novak Djokovic, il Tennis apprende la notizia della morte di una delle più grandi atlete di questo sport.

Shirley Fry, una delle 10 tenniste della storia ad aver vinto tutti e 4 i tornei del Grande Slam, si è spenta nella sua casa di Naples, comune degli Stati Uniti D’America nella Contea di Collier, in Florida.

La super campionessa, che verrà ricordata come una delle più forti giocatrici di tutti i tempi, aveva 94 anni ed è morta serenamente nel sonno, accerchiata dall’affetto dei suoi cari.

La carriera di Shirley Fry

Shirley June Fry Irvin è nata ad Akron, in Ohio, il 30 giugno 1927. Ad indirizzarla al mondo dello sport è stato suo padre, che era un grande amante della corsa.

La sua carriera è raccontata nell’autobiografia intitolata Once a Champions. Libro nel quale la tennista aveva raccontato di aver preso per la prima volta in mano una racchetta quando aveva solo 8 anni.

I miei genitori non avevano molti soldi e per interessarsi allo sport dovevi essere indipendente, imparare a farcela da sola. Quindi, a nove anni, mi è stato dato il mio primo test, che era quello di andare a Cleveland per vedereil torneo: da quel momento in poi, andavo ai tornei per competere

A 14 anni fece il suo esordio ai campionati nazionali giovanili statunitensi. Quando aveva 15 anni raggiunse per la prima volta la finale. Nel 1951 vinse il suo primo grande torneo: il Roland Garros. Il primo dei 4 Grandi Slam vinti nella sua carriera.

Nel decennio 1946-1956, chiuse la stagione per ben 9 volte tra le prime 10 del mondo. E vinse la bellezza di 13 titoli del Grande Slam anche in doppia.

Era sposata con l’arbitro tennistico e dirigente pubblicitario di nome Karl Irvin, morto nel 1976. I due ebbero quattro figli: Mark, Scott, Lori e Karen.