Maria Teresa Ruta, che affondo su Vera Miales: “Una delle tante di Goria, voleva fare un reality e…”

Vera Miales che oggi la stiamo vedendo a La Pupa e il Secchione qualche giorno fa ha accusato apertamente sia Guenda Goria che sua mamma Maria Teresa Ruta di non accoglierla in famiglia visto che lei è fidanzata con Amedeo Goria, ex marito della Ruta.

“Ho provato a contattare Guenda, ma non mi ha mai risposto, la mia pazienza ha un limite. Sto con Amedeo da un anno e quattro mesi, non sto con lui per popolarità o soldi. Guenda e Maria Teresa mi stanno emarginando e mancano di rispetto anche ad Amedeo facendo così” – ha detto la fidanzata di Amedeo.

La modella ha puntato il dito sulla differenza di trattamento tra Mirko Gancitano fidanzato di Guenda e lei. “Mirko Gancitano in famiglia è stato accolto a braccia aperte. Forse perché è amico di Alex Belli e quindi appartiene alla cerchia dei famosi? O forse perché è italiano ed io sono straniera?” – ha detto.

Maria Teresa Ruta dal salottino di Pomeriggio 5 ha commentato le parole di Vera.

Fonte: web

“Io rido perché non c’è altro da fare. Io ho incontrato questa persona un anno fa, in un tuo salotto. E giustamente ha detto ‘Mi sono fidanzata con Goria’, beh, è un problema tuo vista l’enorme differenza di età e visto che ha già subìto due interventi al cuore, non certo un problema mio. Detto questo non l’ho più vista, non mi ha mai chiamato, non l’ho mai beccata a nessuna festa. Quando Goria mi invita ad un suo evento, io vado col mio compagno. Se Amedeo ai nostri eventi viene da solo, non è un problema mio. Se Amedeo non ha mai portato Vera non so perché” – ha fatto notare giustamente Maria Teresa.

E poi l’affondo: “In questi anni Goria mi ha presentato tantissime ragazze. Vera è una delle tante ragazze di Goria, voleva delle copertine, voleva fare un reality e c’è riuscita. Le ex di Goria le ho conosciute e sono tutte durate da Natale a Santo Stefano”.

Vedendo le recenti foto del bacio tra Amedeo e Stella in effetti la Ruta non ha tutti i torti.