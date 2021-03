Maria Teresa Ruta ancora contro la Cuccarini: “Trattata come una che gli chiede l’autografo”

Maria Teresa Ruta durante la sua lunga permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha svelato numerosi aneddoti della sua vita. Durante una conversazione lanciò anche delle frecciatine alla collega Lorella Cuccarini accusandola di avere il vizietto di non salutare nei corridoi.

“Comunque è strano che lei si lamenti di Matano che non saluta. Anche perché lei è una che non saluta nei corridoi. Con chi non andrei a cena fuori? Con la Cuccarini” – disse la Ruta.

La scorsa settimana è stata la stessa Lorella Cuccarini a dire la sua sulla vicenda giustificando il fatto di non salutare alla sua vista non più perfetta. La Cuccarini si è detta molto dispiaciuta per le parole dette dalla Ruta al Grande Fratello Vip, perché lei se in qualche occasione non ha salutato è soltanto perché non ci vede bene.

Ma Maria Teresa Ruta ospite a Live-Non è la D’Urso ha raccontato un nuovo aneddoto capitato tra le due ma questa volta lontano dagli studi televisivi. In quell’occasione la Cuccarini si è resa protagonista di una vera e propria gaffe.

“Quello che dice lei è vero. Nel senso che dopo uno spettacolo io e Guenda siamo andate nel suo camerino a salutarla e ok. Però negli ultimi 3 anni l’ho incrociata 2 volte nei corridoi e lei proprio non mi ha salutata. Adesso che ha detto che ci vede poco capisco. Se devo dirla tutta ci siamo anche incontrate all’Autogrill. In quell’occasione è stato buffissimo. Io l’ho guardata e le ho detto ‘Ciao Lorella’, lei si è girata e mi ha detto ‘ciao’, con un’aria come se pensasse fossi una che le voleva chiedere l’autografo. Davvero è stata una scena buffissima. Non mi avrà riconosciuto allora. Magari non aveva gli occhiali, adesso so che porta gli occhiali. Però è successo quello che ho detto” – ha rivelato Maria Teresa Ruta.

Vedremo se la Cuccarini risponderà anche a quest’altra accusa.