Maria Teresa Ruta confessa: "Ho inventato parecchie cose per..."

La conduttrice sembra abbia attuato una strategia ben precisa per andare in finale

Rischia di rovinare il suo percorso al Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta dopo le bugie smentite in diretta da Francesco Baccini. Ma questo pare non sia l’unico episodio in cui la conduttrice non ha detto la verità. Durante un confronto con Dayane Mello la Ruta parlando del rapporto con Tommaso Zorzi ha confessato:

Fonte: Mediaset

“Per lui ho fatto cose incredibili. Quando litigava con Stefania, purché non litigassero, ho inventato la storia di Filippo e un sacco di altre cose per creare bombe” – ha detto.

Insomma una confessione che rischia di fargli perdere molti consensi. Anche in casa molti coinquilini si sono accorti di un cambiamento in lei, quasi come se abbia attuato una strategia per arrivare alla finale. Ne hanno parlato a letto la scorsa notte Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

La Orlando è rimasta scossa dal fatto che la collega l’abbia invitata a non litigare con Giulia Salemi per non dare una cattiva impressione al pubblico.

“Io le ho detto, a me di quello che interessa la gente non importa, perché io sono in buona fede. Allora le ho chiesto se lei lo pensava, e mi ha detto di no. Pure il pistolotto mi sono dovuta sorbire” – ha commentato Stefania.

“Io saprei da che parte iniziare ma tergiversa, non è puntuale con le risposte, girovaga un po’ con le parole e non ti dà una risposta secca. Allora che cavolo glielo chiedi a fare? Secondo me è una nuova linea editoriale che ha deciso di adottare” – ha replicato Zorzi.

Stefania Orlando ha concluso dicendosi delusa da Maria Teresa Ruta: “Ci vuole educare, è la nuova educatrice. Io mi rendo benissimo conto se faccio un errore. Io me ne sono sempre fregata di quello che succede fuori perché non ho mai agito secondo quello. Sono molto delusa stasera. Perché una dopo l’altra no. Preferisco uscire con lei che con te”.