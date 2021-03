Maria Teresa Ruta e la macchina della verità: due falsi la mettono nei guai

Una domanda su Baccini e sull'ex marito sono state risposte secondo la macchina in modo non veritiero

Maria Teresa Ruta ospite ieri sera a Live- Non è la D’Urso ha accettato di sottoporsi alla macchina della verità per mettere a tacere tutte le voci di chi dice che non è sincera. Ma purtroppo il risultato della macchina su alcune domande non ha dato il risultato sperato. In particolare, su due domande la macchina ha segnalato che Maria Teresa ha risposto in modo non veritiero.

Alla domanda della D’Urso se fra lei e Francesco Baccini ci sia stata più di un’amicizia, la Ruta ha risposto no, ma la macchina l’ha segnalata come falsa. Poi parlando dell’ex marito Amedeo Goria, gli è stato chiesto: “Hai mai tradito Amedeo Goria?” E lei ha risposto: “No”, ma per la macchina è falso.

“Io ho conosciuto Roberto quando ufficialmente io e Amedeo eravamo ancora sposati, non so se questo vale” – ha dichiarato Maria Teresa. Nonostante sia stata ripetuta due volte la domanda è risultata comunque “Falsa”, la Ruta ha ripetuto che non ha mai tradito il marito mentre stavano insieme: “Se lo avessi tradito non avrei esitato dal dirglielo dopo tutto quello che ha fatto passare a me” – ha esclamato.

E infatti poco dopo in studio è entrato l’ex marito Amedeo Goria che non incontrava da tanto visto che tra i due ormai il rapporto prosegue solo per i figli.

“Abbiamo fatto un percorso insieme bellissimo, troppo corto rispetto a quello che mi aspettavo” – esordisce la Ruta confessando poi i tanti tradimenti di Amedeo che hanno fatto barcollare il rapporto.

“Dopo i primi tradimenti ho cominciato a barcollare, poi quando è stata intaccata anche la mia sfera professionale, la mia carriera allora non ce l’ho più fatta. Ho perdonato 7 tradimenti, di due proprio non ho voluto sapere”.

Goria ammette di non esser stato sempre fedele e di aver sbagliato tante volte. “C’è chi ha fatto peggio di me. Credo sia un fattore ereditario, anche mio padre non è stato sempre fedele”.