A far parlare molto nella casa del Grande Fratello Vip sono anche le vicende che interessano Guenda Goria e la madre Maria Teresa Ruta. Le due entrate come concorrente unico sono state divise nel corso delle puntate e ora sono rivali nel gioco.

Ieri sera Alfonso Signorini ha voluto mostrare a Guenda le parole dette da suo padre Amedeo nel corso di un’intervista. Guenda ha avuto una reazione di dispiacere ma ha saputo contenere la sua amarezza, la madre Maria Teresa invece non è riuscita a trattenere la rabbia ed ha inveito contro l’ex marito.

“Guenda bipolare? Non lo è, è una parola usata a sproposito. È una patologia che mia figlia non ha. Non permetto a una persona che non sa nemmeno se sua figlia ha avuto il morbillo di parlare di una sua condizione fisica o mentale. È stato un padre assente? Non lo dico io, lo dice lui. Per lui andava bene quello che facevo io. Si è deresponsabilizzato” – dice la Ruta