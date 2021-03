Maria Teresa Ruta, il clamoroso gesto nei confronti di Tommaso Zorzi

Nei giorni scorsi Tommaso Zorzi ha fatto discutere annunciando di aver defollowato diverse persone dai suoi social, di cui diversi personaggi che hanno condiviso con lui gli ultimi mesi vissuti nella casa del Grande Fratello Vip, come Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta. Proprio la giornalista intervistata da SuperguidaTv ha detto che non le interessa seguire le orme del vincitore del Gf e ha lasciato intendere che ben presto potrebbe ricambiare il defollow.

“Non sono affatto sorpresa. Dentro la casa Tommaso mi aveva detto che spesso gli arrivavano delle notifiche ad orari inconsueti. Durante la giornata mi dedico ad altre cose e di sera mi metto sui social. Tommaso mi prendeva in giro per questo. C’è da dire che io e Tommaso rappresentiamo due mondi completamente diversi. Lui può fare quello che vuole” – ha detto.

La Ruta ha annunciato di averlo tolto anche lei dai contatti:

“Io per ora non l’ho rimosso dai miei contatti ma anche a me non interessa molto seguirlo. Anzi, anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone”.

Maria Teresa Ruta resta ferma sulle sue posizioni anti Zorzi:

“Io rimango ferma sulle mie posizioni. Lui si è allontanato per cose che gli sono state riferite ma non per qualcosa che è successo nella casa. Quello che penso di lui gliel’ho detto in faccia in questi cinque mesi. Durante l’ultimo periodo di permanenza nella casa gli avevo detto che era diventato troppo cinico. Ho giustificato il suo comportamento perché la stanchezza aveva preso il sopravvento. Non conosco i motivi ad oggi che l’hanno portato ad allontanarsi”.

Se con Tommaso il rapporto pare definitivamente compromesso, sembra sia cambiato qualcosa con Stefania Orlando. Le due si sono viste negli ultimi giorni: “Non sono stata livorosa con lei. Con Stefania ci siamo viste la scorsa domenica e c’era anche il marito, Simone. Ci siamo parlate tranquillamente” – ha detto Maria Teresa.