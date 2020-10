Ospite ieri sera a Domenica Live la ex dell’attuale marito di Maria Teresa Ruta Roberto Zappulla. La relazione sarebbe durata dieci anni, ma Ruta, ora nella casa del Grande Fratello Vip, l’ha definita storia di una notte. E così, Anna, madre del figlio di Roberto, non ci sta e ha voluto dire la sua da Barbara D’Urso:

“Io sono stata dieci anni con Roberto, non è durata una notte . Ha infangato la mia dignità di donna. Quando lui ha conosciuto Maria Teresa e ha iniziato a frequentarla, noi stavamo ancora insieme . Il bambino è nato dopo quattro anni dall’inizio della nostra relazione. Io l’ho conosciuto nel 1998, nel 2000 abbiamo preso casa insieme, nel 2002 è nato nostro figlio ed è stato il frutto del nostro amore. Noi abbiamo voluto quel bambino. Siamo rimasti insieme per altri quattro anni” – ha detto.

A post shared by Maria Teresa Ruta (@mariateresaruta) on Oct 22, 2020 at 3:16am PDT

View this post on Instagram

Poi Anna racconta dell’incontro tra Roberto e Maria Teresa e di come lei abbia sofferto molto perché stavano ancora insieme:

“Lei ha condotto un programma dove c’era il fratello di Roberto, lì si sono conosciuti. Lui stava ancora con me. Poi mi ha detto di aver trovato un posto a Milano. Una volta, ad agosto, mi ha telefonato, mi ha detto che mi amava. Ho richiamato poco dopo, mi ha risposto Maria Teresa. Mi hanno portato in ospedale, ho avuto una crisi “.

Alla fine Anna conclude con un appello:

“Roberto se ben ti ricordi, alla culla di Manuel mi mettesti in testa il velo e mi dicesti: ci dobbiamo sposare. Sono stata io a non volerti sposare, e non perché non ti amassi, ti ho amato più della mia vita. A Maria Teresa vorrei dire: c’è una grande differenza tra noi, lei è una donna dello spettacolo, io sono una casalinga, ma sono molto fiera dei miei figli”.