Cristiano Malgioglio avete mai visto la sua casa? Eccentrica come lui, il suo angolo bar non passa inosservato

Cristiano Malgioglio vive in una casa che si trova in uno dei quartieri vip di Milano

Cristiano Malgioglio noto cantante, cantautore e paroliere italiano tra i più famosi non soltanto nel nostro paese ma anche all’estero. Una carriera ricca di grandi successi e tanti brani diventati dei veri e propri cult. Lo abbiamo visto recentemente al Grande Fratello Vip in veste di concorrente, salvo uscire soltanto dopo settimane il suo ingresso. Grazie al suo carattere così solare e ironico, Cristiano in questi anni è riuscito a catturare il cuore anche dei più giovani. Siciliano doc, da tantissimi anni Cristiano ha lasciato la sua terra. Sapete dove abita? Malgioglio vive in una casa che si trova in uno dei quartieri vip di Milano. A proposito avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio vive in una casa che riprende in tutto e per tutto il suo carattere che tutti noi sappiamo essere eccentrico. All’interno del suo appartamento troviamo tanti oggetti lussuosi ed oggetti irriverenti. Si apre con un grande salone, dove al suo interno c’è un grande tavolo in marmo, un divano di colore bianco ed un ingresso. Da questo si intravede un angolo bar, dove spesso Cristiano è solito preparare dei cocktail per i suoi amici.

Conoscendo Malgioglio, non sarà per voi una sorpresa sapere che all’interno della casa c’è una stanza dove il paroliere ha conservati tutti i cimeli a lui più cari. Sulle pareti di questa stanza ci sono tanti quadri che lo raffigurano, vasi a forma di donna e tante fotografie che ritraggono Cristiano insieme ad alcuni amici, nonché vip appartenenti al mondo dello spettacolo. In questo video, ecco alcune immagini della casa di Cristiano.

Nella sala da pranzo, poi, si trova un grande tavolo rotondo, dove spesso posiziona al centro dei casi con fiori freschi. Anche in cucina Cristiano ha un grande tavolo e dei quadri dove spicca la foto della sua mamma. Una delle stanze predilette da Cristiano è la cucina, dove i mobili sono tutti di colore bianco e dove il vip ama preparare tante prelibatezze.

La camera da letto è invece arredata seguendo uno stile moderno. Sicuramente si tratta di un appartamento molto visto ed eccentrico, così come è proprio lui Cristiano. Del resto in questi anni lo abbiano conosciuto meglio al Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini quest’anno lo ha voluto in casa proprio per questo suo carattere spumeggiante.