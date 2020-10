Arriva una confessione shock da Maria Teresa Ruta, il suo abito era stato fatto per Lady Diana

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha fatto una confessione shock che ha lasciato tutti senza parole. Questa volta si tratta del suo abito che lei stessa ha sfoggiato durante la trasmissione. La celebre conduttrice televisiva ha dichiarato che il suo vestito era dedicato alla compianta Lady Diana.

Arriva una dichiarazione insolita da parte di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip. Da quando è una concorrente al programma condotto da Alfonso Signorini, la celebre conduttrice italiana è sempre al centro della cronaca rosa. All’interno della casa più spiata d’Italia, la donna ha dimostrato di avere grande originalità nello stile ma questa volta ha stupito tutto il pubblico.

Fin dalla prima puntata del Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta ha ben saputo come attirare l’attenzione di tutti su di lei sfoggiando look un po’ inusuali. Dalla gonna decorata con le lune ai vestititi di pailletes fino ad arrivare alle ciabatte-pesce, al GFVip non manca sicuramente l’originalità.

In occasione della 13esima puntata, la celebre conduttrice televisiva ha optato per un vestito decorato con i fiori dietro al quale si nasconde un segreto. L’abito che Maria Teresa Ruta ha indossato era per la principessa Diana.

Maria Teresa Ruta svela il segreto

Ecco con quali parole la gieffina ha rivelato il suo segreto lasciando tutti senza fiato:

È un vestito che è stato fatto da un grande sarto italiano. Sono stati fatti due abiti. Tutti e due per Lady Diana. Lei ha scelto quello con i fiori blu, argento e rosa e io questo.

Tuttavia, Maria Teresa ha specificato che si tratta solo di una copia di quello destinato a Lady Diana. Nonostante ciò, tutto il pubblico del programma si è subito incuriosito e non ci ha pensato due volte ad andare alla ricerca del modello originale.