Maria Teresa Ruta, un nuovo reality: “Mi piacerebbe partecipare”

Maria Teresa Ruta è una delle protagoniste indiscusse del GF Vip e una delle giocatrici di reality show più amate, ma nonostante questo non è, come molte persone si aspettavano, entrata in finale. In verità, è stato proprio il pubblico che tanto la appoggiava a decidere di porre fine alla sua esperienza nella casa di Cinecittà. Tuttavia, il fatto che in molti continuino a parlare della Ruta dimostra che l’ex gieffina ha lasciato il segno nel reality.

In una recente ospitata radiofonica, Maria Teresa ha rivelato che sarebbe felice di partecipare a un altro reality. La televisione italiana, infatti, non è carente quanto a reality, e Maria Teresa Ruta può vantarsi, tra le sue esperienza, di aver partecipato ad alcuni degli spettacoli più apprezzati, come, ad esempio, L’Isola dei Famosi, a cui Mary ha preso parte nella prima edizione del 2003. Oltre alla recentissima esperienza del GF, la Ruta è stata concorrente anche all’edizione di Pechino Express del 2018.

In quell’occasione, Maria Teresa ha vinto con Patrizia Rossetti. Quindi, quale è il format a cui non ha partecipato? È lei in persona a rivelarlo su RadioBlablaNetwork: in quell’occasione ha spiegato che sarebbe molto felice di partecipare a Temptation Island. “Mi piacerebbe molto, ma Roberto non verrebbe mai con me, quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato” dice. Il fidanzato Roberto Zappulla, più di una volta, durante il percorso di Mary T. nella casa più spiata d’Italia, ha rappresentato un punto fermo.

In particolar modo, è stato fondamentale il sostegno del suo compagno, nei momenti di sconforto, in cui spesso la donna si è tirata su pensando a lui. Certo, non sono nemmeno mancati i sensi di colpa da parte della ex gieffina, per il triste pensiero di aver lasciato sola la sua metà. Proprio nel reality Maria Teresa ha raccontato la loro storia d’amore. La donna ha dichiarato di seguire sempre il suo istinto, soprattutto nel tentativo di stare con qualcuno che la possa rendere felice.

Anche se questa consapevolezza ha portato inevitabilmente alla separazione dai figli Guenda Goria e Amedeo. Pertanto, dopo aver sopportato così tante prove difficili, testare il loro amore nel viaggio dei sentimenti può essere una sfida interessante. Zappulla, però, non è un personaggio televisivo e secondo la Ruta non sarebbe disposto ad accompagnarla in questa sua esperienza.