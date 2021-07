Maria Teresa Ruta una svolta alla sua carriera: “Mi vergogno a dirvelo”

La svolta di Maria Teresa Ruta. La reclusione all’interno della casa del GF vip è senza dubbio un’esperienza forte. Mesi di convivenza forzata costringono chiunque ad esplorare se stessi, magari, forse scoprendo anche nuove passioni e talenti. In molti, tra gli ex gieffini di quest’anno, sono arrivati ad un successo considerevole e sono tornati al centro dei riflettori.

Maria Teresa Ruta è tra coloro che in questa ultima edizione hanno ricevuto maggiore visibilità, ed è grazie al suo fare materno è riuscita a farsi notare. A quanto pare l’ex gieffinoa una volta uscita dalla casa più spiata dagli italiani, ha deciso di dare una svolta alla sua carriera, vedendo anche il successo dei colleghi.

La Ruta ha deciso di sperimentare la carriera artistica, buttandosi nel mondo della musica. Mary T. ha annunciato questa decisione in maniera timida, infatti ha esordito dicendo: “Mi vergogno anche a dirvelo”. La rivelazione avviene attraverso il profilo Instagram ufficiale dell’ ex conduttrice. Ebbene sì, dopo i suoi colleghi gieffini, anche Maria Teresa Ruta ha lanciato il suo primo singolo.

La giornalista ha deciso di presentarlo in un simpatico video pubblicato proprio sul profilo Instagram della giornalista. Nel filmato Maria Teresa dice scherzosa: “Ragazzi, un’informazione. Siete usciti proprio tutti con il pezzo estivo? Posso uscire anche io?“. È così che viene annunciato il primo brano della Ruta, che è uscito proprio oggi. Il titolo di questa canzone estiva? “Mi sveglio ballando”.

C’era da aspettarsi questa svolta musicale da parte di Maria Teresa, dato che aveva già avuto modo di dimostrare le sue doti canore nel corso della partecipazione al GF vip. In molti, tra i telespettatori, avevano ipotizzato addirittura una sua partecipazione alla prossima edizione del Tale e Quale Show, capitanato da Carlo Conti. Invece, a quanto pare, Maria Teresa punta molto più in alto di quanto noi non pensassimo. Nel video promozionale del brano la Ruta promette: “Quest’estate con me si balla”.