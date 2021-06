Una passione, quella di Maria Zaffino per la danza, che l’ha portata a raggiungere dei successi e una fama davvero importanti anche in campo televisivo. Oggi l’ex ballerina professionista della Scuola di Amici di Maria De Filippi ha quasi 44 anni e sta già per provare la gioia di diventare nonna. A darle questa felice notizia è stata sua figlia Chiara.

Credit: mariazaffino77 – Instagram

I fan più attenti e longevi del famoso programma talent di Canale 5 non hanno potuto certo dimenticare la bella e brava Maria. Lei è stata una delle ballerine di punta della scuola d’arte più famosa d’Italia per 10 lunghi anni.

Quando aveva solo 23 anni era diventata mamma per la prima volta della piccola Chiara. La stessa Chiara che oggi è cresciuta, ha 20 anni, e le sta per regalare la gioia di diventare una nonna giovanissima.

Ad annunciare questo lieto evento ci ha pensato la stessa Maria, che sul suo account Instagram ha pubblicato una storia nella quale appariva sua figlia con il pancino ormai ben visibile e pronto a dar vita al primo o alla prima nipote della Zaffino.

Credit: mariazaffino77 – Instagram

In didascalia, la maestra di danza ha scritto che sua figlia si trova ormai alla 37esima settimana e che non vede l’ora di stringere tra le braccia il bimbo o la bimba che presto nascerà.

Maria Zaffino dopo Amici

Come anticipato e come ricorderete certamente, Maria Zaffino ha fatto parte del corpo di ballo della scuola di Amici per 10 lunghi anni. Con il supporto di Maria De Filippi e insieme a Kledi Kadiu ha appassionato milioni di telespettatori fin dalla prima edizione del talent show più seguito d’Italia, che all’epoca si chiamava Saranno Famosi.

Dopo l’addio al programma di Canale 5, Maria non ha certamente abbandonato quella che è la sua più grande passione. Ha continuato ad esercitare la danza ed ha aperto anche una scuola di ballo a Roma, la MCM Dance Academy. Partecipa spesso ad eventi pubblici e ha un discreto seguito anche sui social network.

Credit: mariazaffino77 – Instagram

Dopo la nascita di Chiara, che come ricordiamo è avvenuta 20 anni fa, Maria è diventata mamma per una seconda volta nel 2015, a 37 anni, quando insieme a suo marito Daniele ha dato alla luce la piccola Maya.

Oggi, a soli 6 anni di differenza, la sua vita sta per raggiungere il livello estremo di felicità grazie alla nascita del suo primo nipotino o nipotina.