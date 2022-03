Un nuovo video dell’influencer napoletana scatena la polemica sui social. Mariagrazia Imperatrice dopo la morte del nonno è stata profondamente criticata per una live in cui appariva piangente insieme a Nonna Margherita. Un post che ha sollevato molte critiche. In una nuova diretta la donna si rivolge a chi trova sempre tempo per darle addosso online.

Fonte foto da Facebook

Nella serata di giovedì 10 marzo 2022, Mariagrazia Imperatrice ha avviato un video in diretta per parlare direttamente ai suoi follower.

Buonasera a tutti, motivo di questa diretta è perché voglio fare quattro chiacchiere con voi sinceramente rilevanti, che non andrò a ripetere perché veramente sono stanca, sono stufa. Un po’ di tempo di fa si è andato a creare un teatrino a spese mie, sulla mia pelle.

Mariagrazia Imperatrice ha iniziato parlando del suo ricovero in ospedale, in occasione del quale si è allontanata dai social.

Per lei non è stato facile vivere lontano, stare lontano dalla famiglia. Lei si è sentita debole e vulnerabile. Mariagrazia sottolinea che ne vuole parlare una volta per tutte, senza ritornarci su.

Chi mi conosce sa che io faccio un tipo di internet gioviale, che si occupa prevalentemente di travelling. Viaggiamo per il mondo, parliamo di food, perché come dico sempre io non c’è maniera migliore di scoprire un paese che scoprire la sua cucina (…). Inoltre, mi occupo di lifestyle. Non mi sono mai occupata, non mi interessa, parlare di gossip, di trash, non mi appartiene.

Fonte foto da Facebook

Mariagrazia Imperatrice, la morte del nonno e le critiche ricevute

Nel video vuole diffidare tutti coloro che, secondo lei, “hanno innalzato un teatrino sulla mia pelle e sul mio sangue, pubblicamente, verbalmente e per iscritto“. L’influencer non crede di dover dare delle spiegazioni, ha già raccontato molto della sua vita e del suo intimo.

Mariagrazia Imperatrice ha ribadito che durante il ricovero volutamente non ha voluto condividere nulla, perché era fragile. E nel video ricorda anche il nonno, con le sue parole:

Chi si ferma è perduto.

L’influencer ricomincerà a postare i suoi contributi. E chi non vuole seguirla, può sempre uscire dal suo profilo.