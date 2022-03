Non c’è pace per Mariagrazia Imperatrice, in lutto per la perdita di una persona fondamentale nella sua vita. Mentre i fan sono ancora preoccupati per le sue condizioni di salute, dopo il ricovero in ospedale, oggi l’influencer dà una triste notizia: è morto il nonno. Era il marito di nonna Margherita, molto conosciuta e amata sui social.

Fonte foto da Facebook

Per Mariagrazia Imperatrice si tratta di un periodo davvero difficile. Si trova ancora ricoverata in ospedale a Londra, dopo un malore che l’ha colpita. E proprio mentre è in ospedale ha ricevuto una tragica notizia da casa: purtroppo il suo nonno non c’è più.

Il Maresciallo, come era conosciuto da tutti, è morto all’età di 89 anni. Era il nonno di Mariagrazia Imperatrice, il marito di nonna Margherita, che tutti conoscono e amato sui social, proprio grazie ai video e alle foto che di solito postano insieme.

Mariagrazia sui social ha dato il triste annuncio per la grave perdita che la sua famiglia ha subito di recente.

La cattiveria umana non si ferma uccide l’anima, a causa di un maniaco del protagonismo mio nonno è venuto a mancare, per le sue bugie, la sua cattiveria, vergogna.

Queste le parole dell’influencer che hanno fatto discutere sui social: cosa avrà voluto dire la donna ancora ricoverata in ospedale a Londra per problemi al cuore?

Fonte foto da Facebook

Mariagrazia Imperatrice in lutto chiede di non chiamare la nonna per farle le condoglianze

Ai suoi fan e ai fan della nonna Margherita, Mariagrazia Imperatrice chiede di evitare di telefonare alla donna, che è letteralmente sconvolta per quello che è accaduto e per la morte improvvisa del marito, compagno di una vita.

CREDIT: FACEBOOK

Un periodo davvero terribile per l’influencer napoletana, ricoverata a Londra per un malore: in ospedale ha saputo di soffrire di una malattia al cuore.