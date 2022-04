Una gioia infinita per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Marianna Acierno, che è da poche ore diventata mamma per la prima volta:

Una gioia incontenibile per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Marianna Acierno. Nelle scorse ore, infatti, sul suo account di Instagram è arrivato l’annuncio che tutti i suoi fan aspettavano, quello della nascita della sua prima bambina. A farle questo dono è stato Andrea, l’uomo con cui è legata ormai da tempo.

Credit: marianna_acierno – Instagram

Lo aveva annunciato sui social a settembre scorso e già allora si capiva quanto questa notizia avesse donato gioia.

Marianna aveva caricato un tenero video che raccoglieva molte foto insieme al suo compagno e, alla fine, compariva l’immagine della prima ecografia. In didascalia, poi, aveva scritto:

A Te che mi hai cambiato la Vita, a Te che mi hai insegnato cosa vuol dire Amare per Davvero, a Te che hai dato un Senso a Tutto, a Te che ogni giorno mi fai innamorare un po’ di più di te e del nostro futuro, a Te che dal primo giorno sei stato Casa e Famiglia. A Te, Amore Mio, dedico il dono più bello che la Vita potesse farci. L’abbiamo sognato, l’abbiamo immaginato e l’abbiamo desiderato. Ora tocca solo Viverlo. ♥️ Ti Amo Papy @a_n_d_r_e_a_d_a E tu Principessa, sappi che sarai il frutto di un gigantesco, folle ma soprattutto Vero Amore. 🎀 Ti Aspettiamo 🥰

Nata la bimba di Marianna Acierno

Credit: marianna_acierno – Instagram

Marianna Acierno era diventata famosa in Italia per la sua partecipazione a Uomini e Donne. All’epoca corteggiava il tronista Paolo Crivellin, che però alla fine scelse l’altra corteggiatrice Angela Caloisi, con la quale è ancora oggi legato sentimentalmente.

Marianna ci ha messo un po’ a riprendersi da quella scottatura, ma alla fine si è rialzata ed ha anche ritrovato l’amore. Andrea, imprenditore nel campo della ristorazione, è arrivato a sconvolgere la sua vita e non poteva andare meglio di così.

Prima la convivenza, poi l’acquisto di una casa insieme e oggi, finalmente, la gioia di un figlio insieme. Anzi, di una figlia.

Credit: marianna_acierno – Instagram

Per annunciarlo la Acierno ha scelto una dolcissima foto che mostra la manina della nuova arrivata, senza scendere in ulteriori particolari, come ad esempio il nome, che però si legge nel braccialetto dell’ospedale. La bambina si chiama “Ginevra“.

Innumerevoli i messaggi dei fan che, appresa la notizia, hanno voluto congratularsi con la famiglia appena nata.