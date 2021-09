Cicogna in arrivo in casa di una delle protagoniste del passato di Uomini e Donne. Marianna Acierno, che il pubblico aveva apprezzato durante la sua esperienza da corteggiatrice, si prepara a diventare mamma per la prima volta. Anche lei, come tanti altri volti noti della tv, ha scelto di dare il lieto annuncio tramite un dolcissimo post sul suo profilo Instagram.

Credit: marianna_acierno – Instagram

Se c’è una cosa che sicuramente i social hanno donato, è quella di gioire, al fianco dei propri beniamini, quando arrivano i momenti felici nelle loro vite. E quale potrebbe essere un momento più felice, nella vita di una persona, di quando si scopre di aspettare un bambino?

Questa immensa gioia, nei giorni scorsi, è stata vissuta da Marianna Acierno. L’ex volto di Uomini e Donne, era diventata famosa quando nel famoso programma di dating show di Maria De Filippi corteggiava l’allora tronista Paolo Crivellin.

Per Marianna, quell’esperienza non era finita benissimo. Visto che Crivellin, alla fine, scelse Angela Caloisi con la quale si trova tutt’ora legato.

È stata dura, ma alla fine Marianna si è rialzata da quella scottatura ed ha anche ritrovato l’amore. Un amore che sembra davvero destinato a durare per sempre. L’uomo a cui si è legata e che ama follemente si chiama Andrea, è un imprenditore e presto le donerà la gioia più grande che ci possa essere nella vita di una donna, quella di diventare mamma.

L’annuncio di Marianna Acierno

Credit: marianna_acierno – Instagram

Ad annunciare la gravidanza, ci ha pensato la stessa Marianna Acierno, che ha pubblicato su Instagram un bellissimo video. Una serie di immagini, che si chiude con una foto della prima ecografia di quella che sarà la sua prima bambina. In didascalia, poi, ha scritto:

Credit: marianna_acierno – Instagram

A Te che mi hai cambiato la Vita, a Te che mi hai insegnato cosa vuol dire Amare per Davvero, a Te che hai dato un Senso a Tutto, a Te che ogni giorno mi fai innamorare un po’ di più di te e del nostro futuro, a Te che dal primo giorno sei stato Casa e Famiglia. A Te, Amore Mio, dedico il dono più bello che la Vita potesse farci. L’abbiamo sognato, l’abbiamo immaginato e l’abbiamo desiderato. Ora tocca solo Viverlo. ♥️ Ti Amo Papy @a_n_d_r_e_a_d_a E tu Principessa, sappi che sarai il frutto di un gigantesco, folle ma soprattutto Vero Amore. 🎀 Ti Aspettiamo 🥰

