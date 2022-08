Gianni Morandi e Biagio Antonacci sono due dei più grandi artisti della musica italiana. Molti non sanno che i due in passato sono stati legati anche per motivi sentimentali. La figlia di Gianni Marianna è stata infatti legata a Biagio Antonacci per diversi anni tanto da avere anche due figli: Paolo e Giovanni.

Fonte: web

I due si sono conosciuti nel 1990 e nel 1995 è nato il primogenito Paolo oggi produttore e autore discografico che lavora anche con artisti del calibro di Fedez. Giovanni nato qualche anno più tardi oggi è invece un affermato speaker radiofonico e di recente ha anche inciso un singolo.

La loro relazione purtroppo è poi naufragata. I due non si sono mai sposati anche perché il cantante ha sempre espresso dubbi sui canoni tradizionali di famiglia.

Se Biagio Antonacci dopo la fine della storia con Marianna Morandi ha ritrovato l’amore in Paola Cardinale diventando nuovamente padre, cosa fa invece oggi la figlia di Gianni e Laura Efrikian? Scopriamolo insieme.

Marianna Morandi oggi: ecco cosa fa

Marianna oggi ha 53 anni e non è cambiata molto rispetto a quando era impegnata con Biagio. Dopo qualche esperienza come attrice al termine della relazione con Antonacci si è chiusa nella riservatezza.

Per questo su di lei non ci sono moltissime notizie visto che si tiene abbastanza lontani da scoop e pettegolezzi. Non si sa ad esempio se è impegnata o meno.

Di sicuro i suoi due figli sono la cosa più importante per lei e lo si evince anche dai tanti post social che gli dedica. Ama anche gli animali, in particolari i gatti visto che ne possiede due: Napoleone e Margot.

Anche il suo lavoro è cambiato e non è più legato al mondo dello spettacolo. Oggi Marianna gestisce un’agenzia di comunicazione a Bologna. La sua agenzia ha una particolarità: ha deciso di farsi affiancare nel proprio lavoro soltanto da donne.