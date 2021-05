Mariano Catanzaro sogna l’Isola dei Famosi e continua il flirt con Tommaso Zorzi

Periodo d’oro per Tommaso Zorzi e anche nuovi colpi di scena nella sua vita sentimentale. A far tornare a parlare di sé è Mariano Catanzaro, l’ex tronista di Uomini e donne e prima corteggiatore di Valentina Dallari. Il ragazzo ha confessato di avere un’amicizia particolare con il vincitore del Grande Fratello VIP.

Il ragazzo dopo aver confessato di aver scambiato qualche messaggio di troppo con il rampollo milanese, ha messo sul piatto un altro sogno: fare un reality show. Mariano Catanzaro vorrebbe, infatti, partecipare all’Isola dei Famosi, programma in cui anche Tommaso Zorzi è opinionista:

Se voglio andare sull’Isola? Certo, però devo dire una cosa. In verità sono stato contattato più volte. Però non capisco cosa c’è che non mi fa fare quel passo per approdare in Honduras. Quindi resto un attimo perplesso. Vorrei farla, assolutamente sì. Penso che quel programma ti mette duramente alla prova.

Voi parlate di fame, però io essendo sportivo potrei reggere bene da quel punto di vista. Quindi partirei subito. Chiedo anche un aiuto a voi per poterla fare a questo punto. A parte che ripeto, sono stato contattato più volte. Purtroppo non mi hanno voluto nel cast. Credo sia davvero una bellissima esperienza.

Il ragazzo ha anche parlato della frequentazione con Tommaso Zorzi, cosa che invece non ha fatto il diretto interessato. Proprio recentemente Zorzi si è sfogato tramite Instagram specificando che le sue frequentazioni, al momento, sono un fatto personale. Ma Catanzaro replica:

Se quella che ho preso per Tommaso è una sbandata? Oddio, è una domanda a cui non so risponderti. Ti risponderò in futuro vivendo la situazione. […] Le emozioni non si possono controllare, la vita è tutta un divenire di cose e situazioni. Non voglio dare un nome a questa cosa, però sto bene con lui e voglio continuare.