Piovono critiche in questi giorni su Tommaso Zorzi. L’opinionista dell’Isola dei Famosi, infatti, è stato fortemente criticato dopo la pubblicazione di alcuni scatti che lo ritraggono in compagnia di Tommaso Stanzani, ex concorrente di Amici 20. Molti sono stati coloro che hanno considerato il vincitore del GF Vip troppo grande per stare con il ballerino. Tommaso però non ci sta ed ha così risposto ai giudizi negativi.

Qualche giorno fa Tommaso Stanzani ha condiviso un video su Tik Tok in cui ha invitato i followers a taggare un suo fan. Scherzando, l’ex allievo della scuola di Amici ha taggato Tommaso Zorzi. L’ex gieffino ha risposto divertito ma ciò non sembra essere piaciuto agli utenti che hanno sottolineato la differenza di età tra i due giovani.

Ma Zorzi non ci sta e su Twitter ha lasciato uno sfogo rivolto a tutti coloro che lo hanno criticato. Queste sono state le parole del vincitore del Grande Fratello Vip: