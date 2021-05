Mariano Catanzaro stupisce: “Mi piace Tommaso Zorzi, sono attratto”

C’è chi crede che sarà lui uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello VIP 6, ma per il momento Mariano Catanzaro si limita a far palare di sé per altri motivi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di un rapporto molto speciale con Tommaso Zorzi. Cosa succede tra i due?

A rompere il silenzio è l’ex corteggiatore di Valentina Dallari, il ragazzo ha spiegato che ha avuto modo di conoscere Tommaso Zorzi e sembra che tra lui e l’influencer sia nato qualcosa di più di un’amicizia.

Mariano Catanzaro ha spiegato come stanno le cose raccontando la loro conoscenza e l’evoluzione delle loro chiacchierate. L’ex tronista spiega:

Se c’è qualcosa che vi devo dire? Dopo a sua vincita al GF Vip ci siamo sentiti e ci sentiamo spesso ancora. Lui è una persona meravigliosa e sono attratto da lui e dal suo modo di essere. Prima non ci conoscevamo, ma dopo il reality ci siamo scritti e sentiti, stiamo organizzando per vederci e ritagliare un po’ di tempo per noi.

Ma cosa c’è tra i due? Si tratta davvero di un’amicizia? Come lo stesso Mariano Catanzaro ammette:

Io credo che la nostra sia un’amicizia speciale. Se c’è solo amicizia o qualcosa di più? La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla. Se Tommaso aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga tutto tra noi. […] L’amore ha mille sfaccettature.

A questo punto sono i fan a chiedersi se il ragazzo sia bisessuale, durante il percorso a Uomini e Donne infatti, l’uomo ha corteggiato delle donne per poi esser stato tronista. Lui spiega: