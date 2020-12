Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti, la notizia tanto attesa dai fan

Tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli potrebbe scoccare di nuovo la scintilla. Dopo aver definitivamente tagliato i ponti (o almeno così sembra) con l’imprenditore piemontese Charley Vezza, lei sarebbe ritornata sul mercato, riallacciando i rapporti con il cantautore italiano.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: intrighi amorosi

Ad annunciarlo è Chi Magazine, che da una parte non mostra il benché minino dubbio che la modella di origini bergamasche e il businessman si siano lasciati alle spalle la love story (i due erano stati protagonisti di un ritorno di fiamma nei mesi precedenti, sebbene le parti chiamate in causa non lo abbiano mai ufficializzato), dall’altra parla di un riavvicinamento tra Eros Ramazzotti e l’ex moglie, ipotizzando persino un’eventuale re-union amorosa.

Sotto lo stesso tetto

Con un “clamoroso” roboante, il settimanale ha in tal modo divulgato la news sull’allontanamento Vezza-Pellegrinelli. In seguito ha raccontato del retroscena che coinvolge l’interprete romano.

I due – si legge – hanno rotto il muro del silenzio e ripreso a vivere assieme da ‘separati in casa’ e con il sorriso. Ciò condurrà al riavvicinamento sentimentale? Dalla relazione sono nati – lo ricordiamo – due splendidi figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Massima riservatezza

Comunque se i protagonisti della cronaca rosa sono Eros e Marica è sempre opportuno usare condizionali e non lasciar troppo galoppare la fantasia, in quanto l’ex coppia è riservatissima e desiderosa di privacy. In più di un’occasione è giunta la loro smentita alle indiscrezioni della stampa. Chissà se stavolta c’è un fondo di verità.

Eros Ramazzotti: flirt dietro l’altro (smentiti)

Una volta concluso il matrimonio, Eros Ramazzotti si è visto attribuire un flirt dietro l’altro. Tali pettegolezzi gli hanno fatto perdere la pazienza a più riprese, tanto che spesso è intervenuto sui social per smentire le voci messe in giro. Altrettanto chiacchierata la situazione della Pellegrinelli, la cui avventura con Charley Vezza pare ormai essere archiviata.