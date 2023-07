Marica Pellegrinelli svela di aver avuto un tumore: il racconto sui social

Nel corso delle ultime ore, Marica Pellegrinelli si è resa protagonista di un’inedita dichiarazione attraverso il suo profilo Instagram . Nel dettaglio, l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha rivelato a tutti i suoi fan di aver combattuto una lunga battaglia contro un tumore. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Attraverso un lungo post condiviso sul suo accanto social, la modella ha voluto ringraziare tutte le persone che le hanno mostrato sostegno durante la malattia:

Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro. È stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie A ME STESSA ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta.. la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita.

Attualmente, l’ex moglie di Eros Ramazzotti è in buone condizioni di salute e fortunatamente è riuscita a sconfiggere la malattia. In ogni modo, dovrà sottoporsi regolarmente ad accertamenti medici. Queste sono state le sue parole:

Ho fatto prevenzione? Anche. Quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri. Questo è per dire grazie alla vita e alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori. Oggi sono stata finalmente su un “set fotografico” ed ho sentito il mio corpo rispondere. Già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità. Non fraintendermi: sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante. Buon 11 luglio.