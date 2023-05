Eros Ramazzotti ricorda Tina Turner: “Sono profondamente scosso, perdiamo una persona straordinaria”

In queste ultime ore il mondo della musica e dello spettacolo in generale sta vivendo un terribile lutto. Mercoledì 24 maggio, all’età di 83 anni, ci ha lasciati Tina Turner. L’iconica cantante si è spenta dopo una lunga lotta contro un brutto male. Sono molti i personaggi dello spettacolo che in queste ore hanno rivolto l’ultimo saluto all’artista e, tra le tante parole scritte, non è passato inosservato il ricordo di Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti scosso per la scomparsa di Tina Turner. Ricordiamo che i due artisti hanno collaborato nel 1997 interpretando uno dei brani più amati di sempre, Cose della vita. Nelle scorse ore il cantante romano ha condiviso un video che lo ritrae insieme a Tina Turner, ricordata da lui stesso con delle commoventi parole.

Il post condiviso da Eros Ramazzotti sulla sua pagina Instagram ha suscitato la commozione di tutti. Il cantante ha deciso di rivolgere l’ultimo saluto alla regina del rock con queste parole:

Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna , un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente. Eros.

Anche Aurora Ramazzotti si è unita al cordoglio commentando il post condiviso da sue padre con queste parole:

Ciao Icona.

Come già anticipato, sono stati molti coloro che nelle scorse ore hanno rivolto l’ultimo saluto a Tina Turner dopo la notizia della sua scomparsa. Anche John Fogerty, ex frontman dei Creedence Clearwater Revival, ha commentato la triste notizia con queste parole: